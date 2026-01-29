Di Lorenzo | Ci tenevamo a vincere persi troppi punti per strada

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, si mostra deluso dopo la sconfitta contro il Chelsea al Maradona. Le sue parole sono chiare: “Ci tenevamo a vincere, ma abbiamo perso troppi punti per strada”. Il giocatore riconosce che la squadra ha avuto le sue occasioni, ma non è riuscita a concretizzare. Ora il Napoli dovrà concentrarsi sul prossimo impegno per recuperare terreno in campionato.

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video dopo la sconfitta contro il Chelsea al Maradona, che ha sancito l’uscita dalla Champions degli azzurri. “Loro sono sempre con noi, al di là del risultato. Ci tenevamo a vincere, perché poteva significare playoff. Dispiace, ma sicuramente non l’abbiamo persa stasera. Abbiamo lasciato troppi punti e l’abbiamo pagato. Stasera abbiamo fatto una buona gara, tenendo il ritmo alto. Peccato per il risultato. Pagate anche le assenze? Gli infortuni ci sono da un po’, ci conviviamo e dobbiamo tener duro. Non è facile giocare sempre gli stessi, ma non deve essere un alibi. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

