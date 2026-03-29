A Manfredonia, Pietro Famiano ha preso il posto di Pezzella in panchina dopo la sconfitta casalinga contro il Gravina. Famiano ha commentato che la squadra ha mostrato una mancanza di cattiveria e ha espresso preoccupazione per le condizioni di Carullo, che non sarà presente nella prossima trasferta a Foggia a causa di una squalifica.

Non trova scuse Pietro Famiano, che oggi ha sostituito Pezzella in panchina (giovedì a Foggia sarà out anche lui per squalifica) per la sconfitta interna del Manfredonia contro il Gravina. "Siamo partiti bene, abbiamo creato anche palle goal, ma ci è mancata la consueta cattiveria" spiega ai microfoni del club. "Giovedì contro l'Heraclea sarà la prima di cinque finali" spiega "Nulla è ancora deciso, dipende da noi". Sull'infortunio di Carullo, portato in ambulanza in ospedale: "Le sensazioni non sono buone, siamo preoccupati. Speriamo nulla di rotto". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, Famiano: “Mancata cattiveria. Preoccupati per Carullo”

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