Le recenti dimissioni e il referendum hanno attirato l'attenzione pubblica, ma il governo rimane esposto su un aspetto meno evidente. La questione centrale riguarda la cultura politica di partenza del governo, definita come magmatica. Mentre si discute di alcuni casi politici e della vittoria del No, questa debolezza strutturale sembra passare in secondo piano, anche grazie alla capacità di leadership della presidente del Consiglio.

Nella temperie politica del momento, distratti dai casi Delmastro, Santanchè and co. e dalla vittoria del No, si tende a dimenticare il vero punto debole di Giorgia Meloni, che peraltro la sua capacità di leadership riesce a non far distinguere. E si può esattamente far risalire all’estrazione comune di una gran parte della classe dirigente meloniana, tempratasi non solo e non tanto dinanzi alla fiamma che nel simbolo di Fratelli d’Italia indica la continuità con il Movimento Sociale Italiano, ma in una destra-destra davvero sui generis. Meloni e tanti suoi più stretti collaboratori e interlocutori, a ben vedere, hanno in comune radici che... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dimissioni e referendum nascondono il vero punto debole del governo Meloni: la cultura magmatica di partenza

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