Malpensa-Miami | torna il volo diretto con Boeing 787

Da oggi riprende il servizio diretto tra Milano Malpensa e Miami, con un volo giornaliero gestito da American Airlines. L’aereo impiegato è un Boeing 787-8, e la rotta era stata sospesa in passato. La ripresa del collegamento si inserisce in un calendario di operazioni regolari tra le due destinazioni.

La rotta aerea tra Milano Malpensa e Miami torna operativa con un volo diretto giornaliero gestito da American Airlines, utilizzando aeromobili Boeing 787-8. Questa ripresa del servizio, interrotto dal 2020, si inserisce in un piano estivo 2026 che prevede fino a tre collegamenti quotidiani verso gli Stati Uniti, rafforzando i legami economici e turistici della Lombardia. Il ritorno di questo collegamento non è isolato ma fa parte di una strategia più ampia: la compagnia ha già attivi voli giornalieri per New York JFK e sta riprendendo i servizi stagionali per Philadelphia dall’8 maggio. L’obiettivo dichiarato è intercettare la domanda crescente sia dei viaggiatori d’affari che dei turisti diretti ai Caraibi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Malpensa-Miami: torna il volo diretto con Boeing 787 Articoli correlati Torna il volo diretto tra Milano Malpensa e Miami: “Una delle rotte più apprezzate dai passeggeri”Milano, 30 marzo 2026 – Gradita novità per chi sta programmando le prossime vacanze. Malpensa, il ritorno di American Airlines con il volo diretto per MiamiTorna a decollare il collegamento diretto da Milano a Miami per la stagione estiva 2026, celebrato a Malpensa da American Airlines e Sea Aeroporti di... Volo Milano-Malpensa diretto a Reggio Calabria dirottato su Catania: “Raffiche di vento troppo forti”Malpensa – Un volo partito da Milano Malpensa e diretto a Reggio Calabria è stato dirottato su Catania a causa delle fortissime raffiche di vento che... MALPENSA, AMERICAN AIRLINES TORNA SU MIAMI: RECORD DI 3 VOLI AL GIORNO PER USA