Malpensa il ritorno di American Airlines con il volo diretto per Miami

A Malpensa è stato inaugurato il collegamento diretto tra Milano e Miami per l'estate 2026. L'evento di apertura si è svolto presso il Terminal 1, dove sono stati effettuati il taglio del nastro e la posa della torta. La compagnia American Airlines riprende il volo diretto, mentre Sea Aeroporti di Milano ha partecipato alla cerimonia.

Torna a decollare il collegamento diretto da Milano a Miami per la stagione estiva 2026, celebrato a Malpensa da American Airlines e Sea Aeroporti di Milano con il taglio del nastro e della torta al Gate d’imbarco del Terminal 1. Un ritorno storico perché la rotta transatlantica era stata operativa tra il 2016 e il 2020 ed ora la compagnia aerea accende di nuovo i motori arrivando a offrire nel corso di questa “Summer” fino a tre voli al giorno da Malpensa verso gli Stati Uniti, l’operatività più ampia di sempre sullo scalo. Nuovo servizio per Miami che si aggiunge infatti al collegamento annuale con frequenza giornaliera verso New York e ai voli stagionali giornalieri verso Filadelfia introdotti la scorsa estate e in ripresa dall’8 maggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Malpensa, il ritorno di American Airlines con il volo diretto per Miami Articoli correlati Torna il volo diretto tra Milano Malpensa e Miami: “Una delle rotte più apprezzate dai passeggeri”Milano, 30 marzo 2026 – Gradita novità per chi sta programmando le prossime vacanze. Leggi anche: American Airlines compie 100 anni e i festeggiamenti prendono il ‘volo’ MALPENSA, AMERICAN AIRLINES TORNA SU MIAMI: RECORD DI 3 VOLI AL GIORNO PER USA