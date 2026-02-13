Volo Milano-Malpensa diretto a Reggio Calabria dirottato su Catania | Raffiche di vento troppo forti

Malpensa – Un volo partito da Milano Malpensa e diretto a Reggio Calabria è stato dirottato su Catania a causa delle fortissime raffiche di vento che nelle scorse ore si sono abbattute sulla Calabria. Il pilota ha deciso di cambiare rotta per motivi di sicurezza, dopo che le raffiche hanno superato i 100 kmh e hanno reso impossibile l'atterraggio a Reggio Calabria. A differenza di altri voli che sono stati cancellati, questo ha preferito deviare verso l’aeroporto di Catania, più lontano ma più sicuro in quel momento.

Malpensa – Un volo partito da Milano Malpensa e diretto a Reggio Calabria è stato dirottato su Catania a causa delle fortissime raffiche di vento che nelle scorse ore si sono abbattute sulla Calabria. Quella che si è conclusa è stata una notte da incubo per il territorio, flagellato dal vento. Nelle scorse ore si sono registrati tetti scoperchiati, alberi caduti, cornicioni pericolanti e due voli, quello proveniente da Milano Malpensa e un altro in arrivo in Italia da Barcellona, dirottati su Catania a causa del forte vento. (DIRE) Cagliari, 12 feb. - Oltre 320 interventi nelle ultime 24 ore. Questo il bilancio dei vigili del fuoco in Sardegna e Calabria, ancora colpite da venti di burrasca e mareggiate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il maltempo continua a colpire Reggio Calabria e la provincia tirrenica.

L’autostrada Messina-Catania è stata chiusa questa mattina a causa di forti raffiche di vento che hanno raggiunto i 90 kmh, provocando pericolose deviazioni e rendendo impossibile la circolazione in entrambe le direzioni.

