Torna il volo diretto tra Milano Malpensa e Miami | Una delle rotte più apprezzate dai passeggeri

Il volo diretto tra Milano Malpensa e Miami torna operativo con la ripresa della stagione estiva 2026. La compagnia aerea e l’aeroporto hanno annunciato oggi a Malpensa il ripristino di questa rotta, considerata molto apprezzata dai passeggeri. Il primo decollo della nuova stagione è stato celebrato con una cerimonia presso l’aeroporto meneghino.

Milano, 30 marzo 2026 – Gradita novità per chi sta programmando le prossime vacanze. American Airlines e Sea Aeroporti di Milano hanno presentato oggi a Malpensa, in occasione del primo decollo per la stagione estiva 2026, il ritorno del collegamento diretto tra l'hub lombardo e Miami. Il ripristino della tratta "segna un traguardo storico per la compagnia: nel corso di questa estate American opererà fino a tre voli al giorno da Milano Malpensa verso gli Stati Uniti, realizzando la più ampia operatività di sempre su questo scalo. Il nuovo servizio per Miami si aggiunge al collegamento annuale, con frequenza giornaliera, verso New York e ai voli stagionali giornalieri verso Philadelphia, introdotti la scorsa estate e in ripresa dall’8 maggio", spiega il vettore intercontinentale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torna il volo diretto tra Milano Malpensa e Miami: “Una delle rotte più apprezzate dai passeggeri” Articoli correlati Leggi anche: ?Nuovi voli Puglia 2026: volo diretto Bari-New York e l'elenco delle nuove rotte Volo Milano-Malpensa diretto a Reggio Calabria dirottato su Catania: “Raffiche di vento troppo forti”Malpensa – Un volo partito da Milano Malpensa e diretto a Reggio Calabria è stato dirottato su Catania a causa delle fortissime raffiche di vento che...