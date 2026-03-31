Malata giù dalla finestra ma non fu un suicidio L’ospedale di Pisa risarcirà 675mila euro

Un’infermiera brasiliana di 33 anni, ricoverata in un ospedale di Pisa a seguito di un grave incidente in motocicletta, è deceduta dopo essere precipitata da una finestra. La vicenda non è stata considerata un suicidio e, in seguito a un procedimento legale, l’ospedale ha deciso di versare un risarcimento di 675 mila euro.

Non fu suicidio quello di una psichiatra brasiliana 33enne che si lanciò da una finestra dell’ ospedale di Pisa dove era ricoverata a causa di un grave incidente stradale con la motocicletta. Ma la sua morte fu effetto di assistenza e cure da lei non adeguatamente ricevute rispetto ai danni neurologici subiti nel sinistro, che era avvenuto durante una vacanza in Toscana. Era stata ricoverata il 19 ottobre 2015, si uccise buttandosi dal terzo piano la notte del 6 novembre 2015. Ora, una sentenza della corte di appello di Firenze, sezione civile, conferma rispetto al tribunale che l’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana deve risarcire i familiari di oltre 675. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malata giù dalla finestra ma non fu un suicidio. L’ospedale di Pisa risarcirà 675mila euro Articoli correlati Pisa, morì cadendo dalla finestra dell’ospedale: «Non fu suicidio». Maxi risarcimento di 675 mila euro alla famigliaNon fu un suicidio, quello della psichiatra di 33 anni che cadde dalla finestra del terzo piano dell’ospedale di Pisa durante un ricovero nel 2015. Pisa, morì precipitando da finestra: non fu suicidio, ospedale condannato a risarcire la famigliaFIRENZE – La psichiatra brasiliana che nel 2015 cadde dalla finestra del terzo piano dell’ospedale di Pisa non si tolse la vita volontariamente e ora... Psichiatra 33enne precipitata dalla finestra dell'ospedale: "Non fu suicidio"Non fu suicidio, quello della psichiatra brasiliana 33enne che cadde dalla finestra del terzo piano dell'ospedale di Pisa durante un ricovero.