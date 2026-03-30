Psichiatra 33enne precipitata dalla finestra dell' ospedale | Non fu suicidio

Una psichiatra brasiliana di 33 anni è stata trovata deceduta dopo essere caduta dalla finestra del terzo piano dell’ospedale di Pisa durante un ricovero. La procura ha aperto un’indagine e al momento non si ipotizza il suicidio. La vittima era in cura presso la struttura, ma non ci sono ancora dettagli sulle circostanze che hanno portato alla caduta.

Non fu suicidio, quello della psichiatra brasiliana 33enne che cadde dalla finestra del terzo piano dell'ospedale di Pisa durante un ricovero. E ora l'azienda sanitaria dovrà risarcire i familiari con 675mila euro. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Firenze negli scorsi giorni, ritenendo l'azienda ospedaliera unica responsabile della morte della dottoressa per omesso monitoraggio farmacologico e mancanza di stretta supervisione sanitaria. I fatti risalgono al 2015. La psichiatra 33enne si trovava in Italia in vacanza quando, durante un raduno di Harley Davidson, ebbe un incidente in moto e fu ricoverata al pronto soccorso di Cisanello. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Psichiatra 33enne precipitata dalla finestra dell'ospedale: "Non fu suicidio" Articoli correlati Trovata esanime davanti a scuola. “È precipitata dalla finestra dell’istituto”Ascoli Piceno, 12 marzo 2026 – Sono gravi le condizioni di salute di una ragazza di 14 anni che è stata trovata a terra all'esterno dell'Istituto... Non ce l'ha fatta la dodicenne precipitata da una finestraLa ragazzina era caduta dal quarto piano venerdì scorso nella periferia est della città.