L’attore e musicista si è cimentato recentemente nel ruolo di Ponzio Pilato durante l’ultima processione nel Valdarno, dove ha partecipato in modo attivo alla tradizione locale. La sua presenza ha suscitato attenzione tra i partecipanti, consolidando il rapporto tra l’artista e la comunità. La notizia della sua scomparsa, avvenuta nelle ultime ore, ha portato a una crescente tristezza tra coloro che condividono il legame con il territorio e le sue tradizioni.

Valdarno, 31 marzo 2026 – Un legame profondo con il Valdarno, fatto di partecipazione, cultura condivisa e tradizioni popolari, che rende ancora più dolorosa la scomparsa di David Riondino, avvenuta nelle ultime ore. L’artista lascia un vuoto speciale in questo angolo di Toscana, dove aveva costruito un rapporto autentico e indelebile con la comunità e con gli amici. Proprio a Terranuova, poco più di un anno fa, aveva scelto di immergersi completamente in una delle tradizioni più sentite della comunità: la Processione del Gesù Morto, che si tiene ogni Venerdì Santo, con la regia dell’associazione Dritto e Rovescio. Interpretando la figura di Ponzio Pilato, aveva condiviso la scena con quasi 300 figuranti, vivendo appieno la rappresentazione curata dall’associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ultima processione di Riondino: vestì i panni di Ponzio Pilato. “Non solo un artista ma un amico”

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