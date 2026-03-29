Nella mattinata del 29 marzo 2026, è venuto a mancare a 73 anni David Riondino, artista italiano noto per la sua attività nel cinema, nel teatro e nella musica. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi progetti in diversi ambiti artistici, distinguendosi come figura poliedrica nel panorama culturale nazionale. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

David Riondino, una delle figure più eclettiche del panorama artistico italiano, è morto nella mattinata di oggi 29 marzo 2026, all’età di 73 anni. L’attore, autore e cantautore lottava da tempo contro una grave malattia. Nato a Firenze il 10 giugno 1952, David Riondino è un artista poliedrico che ha attraversato musica, teatro, cinema, televisione e scrittura. La sua carriera musicale inizia negli anni Settanta e trova il primo grande successo nel 1981 con Maracaibo, brano scritto insieme a Lu Colombo, cui seguirono altri pezzi come Dance All Nite (1983) e Aurora (1984). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Riondino (@davidriondino) A soli vent’anni fu tra i fondatori del collettivo Victor Jara, una cooperativa di teatro e musica che segnò l’inizio del suo percorso artistico. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - David Riondino è morto a 73 anni: la carriera tra cinema, teatro e musica di un artista poliedrico

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