Addio a David Riondino | Un amico della Romagna

La valle del Rubicone piange la scomparsa di David Riondino, figura nota nel panorama artistico italiano, deceduto il 29 marzo 2026. Riondino era conosciuto come cantautore, attore, regista, poeta e scrittore. La sua morte ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, che lo ricordano come un amico della Romagna. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali.

Cesena, 29 marzo 2026 – La valle del Rubicone è in lutto per la scomparsa di David Riondino, cantautore, attore, regista, poeta e scrittore italiano. Tanti gli spettacoli che ha fatto nella sua lunga e applaudita carriera soprattutto a Longiano, amico dell’ex sindaco Sandro Pascucci, dove aveva anche preso casa e a San Mauro Pascoli con tanti eventi a Casa Pascoli e soprattutto a Villa Torlonia. Dice Sandro Pascucci: “A pochi giorni dalla perdita di Gino Paoli un altro amico mio, di Longiano e di tutto il territorio se ne è andato. David si può considerare un animatore della esperienza longianese delle residenze nel Teatro Petrella e lui qui ha vissuto per più anni, prima assieme alla sua fidanzata Sabina Guzzanti, poi come protagonista di tante attività spettacolari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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