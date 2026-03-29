È deceduto a 73 anni domenica 29 marzo nella sua abitazione romana, dopo aver combattuto una malattia. Cantautore, attore e autore, ha lavorato nel panorama culturale italiano con una carriera che spazia dal teatro alla musica, distinguendosi come figura versatile e poliedrica. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dai familiari.

È morto a 73 anni David Riondino. Cantautore, attore e autore tra i più eclettici della scena italiana, si è spento domenica 29 marzo nella sua casa romana dopo una malattia. I funerali si terranno martedì 31 alle 11 nella Chiesa degli Artisti a Roma. Nato a Firenze nel 1952, Riondino è stato una figura trasversale, in perenne movimento tra musica, teatro, televisione e satira con uno stile personale e riconoscibile. Tra i suoi lavori più noti c’è “ Maracaibo “, scritta insieme a Lu Colombo e diventata un cult dell’estate italiana dei primi anni Ottanta. Ma la sua carriera non si è mai fermata a un solo linguaggio: dagli esordi come bibliotecario alla Nazionale di Firenze, fino ai palchi teatrali e agli studi televisivi, ha costruito un percorso libero e difficilmente incasellabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto David Riondino, aveva 73 anni. Da “Maracaibo” al teatro, addio a un artista libero

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