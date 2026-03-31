Lucca Collezionando crescita slow | la nona edizione è un successo

La nona edizione di Lucca Collezionando si è conclusa con stand e corridoi pieni di visitatori, un ricco programma di incontri e diverse mostre esposte. Sono stati consegnati premi e riconoscimenti durante l’evento, che si è svolto nel centro storico della città. La manifestazione ha coinvolto numerosi espositori e pubblico, confermandosi come uno degli appuntamenti principali nel settore delle collezioni.

Lucca, 30 marzo 2026 – Stand e corridoi pieni, un denso programma di incontri, le mostre, i premi. Lucca Collezionando (che si è tenuta nei giorni di sabato 29 e domenica 29 marzo) ha confermato la sua caratteristica di fiera del fumetto molto apprezzata dagli appassionati, per la qualità degli ospiti e degli eventi proposti, insieme al ritmo più rilassante rispetto al grande appuntamento di Lucca Comics & Games. Giova ricordare che le due manifestazioni sono organizzate da Lucca Crea e questa diversificazione tematica e di ‘ritmo’, appare azzeccata. “Un festival “slow” per vocazione – si legge in una nota dell’organizzazione -, che ha visto... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca Collezionando, crescita “slow”: la nona edizione è un successo Articoli correlati ’Lucca Collezionando’. Torna il festival vintage-popdi Jessica Quilici Più di cento ospiti, oltre 170 espositori tra editori, fumetterie e realtà indipendenti, affiancati da collezionisti, rivenditori... Lucca Collezionando 2026 nel segno di Valentina – Al via la vendita dei biglietti onlineIntanto cresce il parterre degli ospiti, rendendo questa edizione ancora più imperdibile: ai nomi già annunciati si vanno ad aggiungere l’autrice... Sono aperte le prevendite per i biglietti per vivere Lucca CollezionandoSe amate il vintage e volete passare un weekend rilassante in famiglia, in compagnia dei vostri amici o anche solamente in solitudine, per immergersi...