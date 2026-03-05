Lucca Collezionando 2026 nel segno di Valentina – Al via la vendita dei biglietti online

Lucca Collezionando 2026 si prepara a tornare con la sua nona edizione, in programma il 28 e 29 marzo al Polo Fiere di Lucca. La manifestazione, dedicata al fumetto e ai mondi del fantastico, si rivolge agli appassionati del vintage e del mondo analogico. Sono stati aperti i biglietti online, pronti per essere acquistati in vista dell’evento.

Intanto cresce il parterre degli ospiti, rendendo questa edizione ancora più imperdibile: ai nomi già annunciati si vanno ad aggiungere l'autrice bonelliana Lola Airaghi (impegnata su alcune delle storie più amate di serie come Dylan Dog, Zagor, Brendon, Morgan Lost e presente in collaborazione con AMys – Associazione nipoti di Martin Mystère), il fumettista Sergio Algozzino (già autore del poster dell'edizione 2024 e protagonista di una fantastica mostra in seno a Lucca Comics & Games 2025). E ancora il giornalista e scrittore Marco Rizzo (tra gli autori italiani di punta nel filone del "graphic journalism" e tra i pochissimi sceneggiatori...