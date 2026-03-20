’Lucca Collezionando’ Torna il festival vintage-pop

A Lucca torna il festival ‘Lucca Collezionando’, dedicato al vintage e al pop. L’evento vede la partecipazione di oltre cento ospiti e più di 170 espositori, tra editori, fumetterie e realtà indipendenti. Sono presenti anche collezionisti, rivenditori di tavole originali e banchi di vintage toys. La manifestazione si svolge nel centro storico della città e dura diversi giorni.

di Jessica Quilici Più di cento ospiti, oltre 170 espositori tra editori, fumetterie e realtà indipendenti, affiancati da collezionisti, rivenditori di tavole originali e banchi di vintage toys. Sono solo alcuni dei pezzi-pop che vanno a comporre il variegato ‘tetris’ di Lucca Collezionando, organizzato da Lucca Comics & Games (Lucca Crea) in collaborazione con il Comune di Lucca. Il festival vintage-pop torna il 28 e 29 marzo al Polo Fiere, avviando così il primo ‘demo’ in attesa dell’edizione dei 60 anni di Lucca Comics and Games. La stessa età di ‘Valentina’ che in una doppia veste – originale con l’immagine di Crepax e rivisitata dalla matita di Sergio Gerasi – sintetizza nel manifesto l’essenza della fiera come ponte tra generazioni, unite da passioni che nascono, tornano o non passano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Lucca Collezionando’. Torna il festival vintage-pop Articoli correlati Lucca Collezionando 2026 – Torna il Festival del Fumetto Vintage-Pop nel segno di ValentinaTra gli ospiti del mondo fumetto Sergio Gerasi, autore del manifesto di questa nona edizione della manifestazione e protagonista di una mostra con... Sta tornando Lucca Collezionando, l’evento perfetto per gli amanti del vintageSiete amanti del Vintage? Bene perchè per il prossimo mese è in arrivo, a Lucca, un evento fatto apposta per tutti voi. Lucca Collezionando 2026: al Polo Fiere torna il festival vintage-pop dedicato al fumetto Contenuti utili per approfondire Lucca Collezionando Temi più discussi: Road to Lucca collezionando 2026:; Lucca Collezionando 2026 – Torna The Washer; Lucca Collezionando. I fumetti d’artisti nel segno di Valentina; Il programma di Lucca Collezionando 2026 tra fumetti, mostre e collezionismo. Grandi numeri per Lucca Collezionando: tutti gli ospiti e i premi dell’edizione 2026Appuntamento il 28 e il 29 marzo il festival vintage-pop dedicato al fumetto e al mondo del collezionismo al Polo Fiere ... luccaindiretta.it Lucca Collezionando, il festival vintage-pop dedicato al fumetto e al collezionismoGiunto alla sua nona edizione. Sabato 28 e domenica 29 marzo al polo fiere della città ... msn.com Grandi numeri per Lucca Collezionando: tutti gli ospiti e i premi dell’edizione 2026 - facebook.com facebook Lucca Collezionando, il festival vintage-pop dedicato al fumetto e al collezionismo x.com