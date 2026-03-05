sono aperte le prevendite per i biglietti per vivere lucca collezionando

Sono aperte le prevendite per i biglietti di Lucca Collezionando, l’evento dedicato agli appassionati di vintage. Chi desidera trascorrere un weekend in famiglia, con amici o da solo potrà immergersi nei ricordi del passato, immergendosi tra collezioni e oggetti d’epoca. La manifestazione si terrà a Lucca e offre l’opportunità di vivere un’esperienza legata al mondo delle cose di una volta.

Se amate il vintage e volete passare un weekend rilassante in famiglia, in compagnia dei vostri amici o anche solamente in solitudine, per immergersi nei ricordi del passato, sicuramente quello che stiamo per raccontarvi fa al caso vostro. Lucca Collezionando -©Lucca Lucca Collezionando, il festival vintage-pop dedicato al fumetto e ai mondi del fantastico taglia il traguardo della 9^ edizione e vi aspetta sabato 28 e domenica 29 marzo al Polo Fiere di Lucca, per un’immersione nelle magiche atmosfere del mondo analogico. Organizzato da Lucca Comics & Games in collaborazione con il Comune di Lucca, la fiera offre un luogo dove poter.... 🔗 Leggi su Screenworld.it

