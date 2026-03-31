A 60 anni, Lorella Cuccarini si mostra in buona forma, dichiarando di seguire una dieta che prevede cinque pasti al giorno. La showgirl e professoressa di Amici di Maria De Filippi si mantiene in salute attraverso una combinazione di alimentazione e attività fisica. La sua presenza pubblica evidenzia un aspetto curato e una condizione fisica invidiabile per la sua età.

Lorella Cuccarini a 60 anni è più bella che mai e sfoggia una forma da fare invidia. La showgirl e professoressa di Amici di Maria De Filippi è riuscita a sfidare il passare del tempo grazie a una dieta particolare e allo sport. A svelarlo è stata lei stessa I segreti della forma fisica di Lorella Cuccarini, splendida 60enne. In alcuni video pubblicati su Instagram, Lorella Cuccarini ha svelato che il suo segreto sta nel giusto mix fra dieta e allenamento. La showgirl infatti punta a mantenere attivo il suo metabolismo consumando cinque pasti al giorno. “Mangio cinque volte al giorno per mantenere alto il metabolismo – ha spiegato – E mi concedo due spuntini leggeri a base di frutta fresca o secca. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lorella Cuccarini splendida a 60 anni: “Il segreto è una dieta. Mangio 5 volte al giorno”

Articoli correlati

Lorella Cuccarini svela la sua routine: dieta, allenamento e sonnoCome fa Lorella Cuccarini, a 61 anni, a essere così in forma? Qual è il suo segreto? E’ lei stessa a svelarlo, tra dieta, allenamento e sonno.

Leggi anche: “Il segreto dei miei 92 anni? Mangio tutto il giorno, se no dimagrisco. Faccio poca attività fisica perché non mi va, ma tutte le mattine vado al mercato a piedi”: parla Mirella, suocera di Caterina Balivo

Amici, Lorella Cuccarini si infuria e scoppia in lacrime: “È una porcata…”La prima puntata del Serale di Amici 25 si è aperta con un clima subito rovente, dove la sfida tra gli allievi è passata in secondo piano rispetto...