Lorella Cuccarini svela la sua routine | dieta allenamento e sonno

A 61 anni, la showgirl ha condiviso alcuni dettagli sulla sua quotidianità, indicando di seguire una dieta equilibrata, dedicarsi regolarmente all’attività fisica e mantenere un ritmo di sonno stabile. Queste informazioni sono state rese pubbliche attraverso un’intervista, in cui ha descritto le sue abitudini quotidiane senza entrare nel dettaglio di eventuali programmi specifici o motivazioni personali.

Come fa Lorella Cuccarini, a 61 anni, a essere così in forma? Qual è il suo segreto? E’ lei stessa a svelarlo, tra dieta, allenamento e sonno. Gli anni sembrano davvero non passare per Lorella Cuccarini. La conduttrice televisiva romana, che tra qualche mese compirà 61 anni, ha ancora oggi un fisico impeccabile, tanto da essere invidiata da molti per la sua forma fisica. Ma, qual è il suo segreto? Qual è la ruotine che la bella Lorella segue e che le permette di mantenersi così in equilibrio nonostante il trascorrere del tempo? La risposta ce la dà lei stessa. Volto storico della televisione italiana e da anni insegnate ad “Amici”, Lorella Cuccarini ha un fisico davvero invidiabile, e dire che a breve compirà 61 anni! Ma, qual’ è il suo segreto? Partiamo dall’alimentazione, importantissima per mantenersi sani e in forma. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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