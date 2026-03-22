Durante la prima puntata del Serale di Amici 25, Lorella Cuccarini si è lasciata andare a un commento arrabbiato, definendo una situazione come una

La prima puntata del Serale di Amici 25 si è aperta con un clima subito rovente, dove la sfida tra gli allievi è passata in secondo piano rispetto alle tensioni esplose tra i professori. Al centro della serata è finita la decisione di Rudy Zerbi, che nella seconda manche ha scelto di mandare a rischio l’intero reparto canto della squadra guidata da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Una mossa che ha acceso immediatamente lo scontro in studio e che ha trasformato il debutto del serale in una resa dei conti carica di nervosismo, accuse e forti emozioni. Il risultato è stato un momento televisivo ad alta intensità, culminato con l’eliminazione di Michele e con le lacrime della stessa Cuccarini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Amici, Lorella Cuccarini si infuria e scoppia in lacrime: “È una porcata…”

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