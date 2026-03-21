Mirella, 92 anni, racconta di mangiare tutto il giorno per evitare di perdere peso, e di fare poca attività fisica perché non le piace. Tuttavia, ogni mattina si reca a piedi al mercato. Ha spiegato che, dopo aver finito di mangiare, verso le due e mezza o le tre, spesso riprende a mangiare per mantenere il peso.

“Mangio tutto il giorno. Dopo aver finito, verso le due e mezza, tre, rimangio. Altrimenti dimagrisco. Faccio poca attività fisica perché non mi va, ma esco tutte le mattine e vado al mercato a piedi. Cammino tanto”. La signora Mirella, 92 anni e suocera della conduttrice Caterina Balivo, ha spiegato a “La volta buona” la sua ricetta dell’eterna giovinezza. Un filosofia personale, ma che si intreccia con i consigli che gli esperti dispensano per godere a lungo di buona salute: una buona dieta, attività fisica e umore positivo. Tra consigli sulla cura della pelle e abitudini a tavola, se n’è discusso venerdì 20 marzo durante la trasmissione pomeridiana di Rai1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il segreto dei miei 92 anni? Mangio tutto il giorno, se no dimagrisco. Faccio poca attività fisica perché non mi va, ma tutte le mattine vado al mercato a piedi”: parla Mirella, suocera di Caterina Balivo

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