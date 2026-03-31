Lombardia l’assistenza sanitaria è in crisi | mancano 4.416 medici di famiglia Cala la speranza di vita in salute

In Lombardia, domani verranno pubblicati 322 bandi per assumere 4.416 medici di ruolo unico. La carenza di professionisti nel settore sanitario è ormai evidente, con un impatto sulla qualità dell’assistenza e sulla speranza di vita in salute della popolazione. La regione affronta una crisi che riguarda direttamente la disponibilità di medici di famiglia e altri professionisti sanitari.