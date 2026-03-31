Lombardia l’assistenza sanitaria è in crisi | mancano 4.416 medici di famiglia Cala la speranza di vita in salute
In Lombardia, domani verranno pubblicati 322 bandi per assumere 4.416 medici di ruolo unico. La carenza di professionisti nel settore sanitario è ormai evidente, con un impatto sulla qualità dell’assistenza e sulla speranza di vita in salute della popolazione. La regione affronta una crisi che riguarda direttamente la disponibilità di medici di famiglia e altri professionisti sanitari.
Milano, 31 marzo 2026 – Sono 322 i bandi che domani verranno aperti per trovare 4.416 medici di ruolo unico in tutta la Lombardia. Alle candidature faranno seguito nelle diverse Asst il 26 maggio prossimo. La ricognizione fatta da Regione Lombardia restituisce un quadro ancora una volta di forte criticità per la medicina di territorio. Ovvero medici di famiglia e medici di continuità assistenziale (la ex guardia medica ) che, dallo scorso anno, sono stati riuniti nella figura del medico di ruolo unico (ciascuno deve svolgere fino a 38 ore nelle Case di Comunità). A marzo 2025, i posti da coprire per l’assistenza primaria di ruolo unico erano 4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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