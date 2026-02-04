Oristano emergenza sanitaria | crisi dei medici di base e speranze di nuovo personale per fronteggiare la crisi

A Oristano la situazione nel settore sanitario peggiora di giorno in giorno. I medici di base sono in affitto e dal 30 giugno non saranno più disponibili, lasciando i cittadini senza un punto di riferimento per le visite quotidiane. La crisi del pronto soccorso si fa sentire, e le autorità cercano soluzioni per trovare nuovo personale che possa coprire le carenze di medici. La tensione tra cittadini e operatori sanitari cresce, mentre si aspetta un intervento concreto per uscire da questa emergenza.

**Oristano, la crisi del pronto soccorso: i medici in affitto saranno fuori dal 30 giugno** A Oristano, come in tanti altri comuni della Sardegna, la tensione è alta. Il pronto soccorso dell'ospedale San Martino sta per entrare in una fase critica. Le previsioni di un blocco o di una contrazione del suo funzionamento sono ormai in atto, e la causa è una norma nazionale che non permette più di utilizzare "i medici in affitto", come vengono chiamati quei professionisti che, con un accordo speciale, sono stati inseriti negli ospedali per fronteggiare la crisi sanitaria. Il limite temporale per l'utilizzo di queste risorse è ormai vicino: il 28 febbraio 2026 per il bando del codice minore, e il 30 giugno per il maggiore.

