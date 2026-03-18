la crisi dei medici di famiglia mancano i giovani meno candidati dei posti disponibili

In Italia, ci sono più di 5.700 posti vacanti per medici di famiglia, e anche in Toscana si registra questa carenza. I dati indicano che il numero di giovani disposti a diventare medici di base è inferiore alle posizioni disponibili. La mancanza di candidati si riflette in tutta la regione, creando una situazione di criticità nel settore sanitario locale.

Firenze, 18 marzo 2026 – In Italia mancano oltre 5.700 medici di famiglia e la Toscana non fa eccezione. Secondo l’ultimo report della Fondazione Gimbe, nella regione ne servirebbero quasi 400 in più e nei prossimi anni la situazione rischia di peggiorare: entro il 2028 andranno in pensione 466 medici di medicina generale, mentre già oggi ogni professionista ha in media più di 1.400 assistiti, ben oltre il parametro ottimale. Una carenza che si avverte soprattutto nelle zone periferiche e montane, come conferma la vicepresidente dell’ Ordine dei Medici di Firenze, Elisabetta Alti, che analizza cause e possibili soluzioni. Il Mef rimanda il bilancio della sanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Tutto quello che riguarda La crisi dei medici di famiglia mancano...

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