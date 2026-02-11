In Lombardia mancano centinaia di medici di famiglia

In Lombardia mancano 626 medici di famiglia rispetto alla media nazionale. Guido Bertolaso, assessore al Welfare, ha confermato la carenza durante un consiglio regionale straordinario sulla sanità, convocato su richiesta delle opposizioni. La situazione rischia di lasciare molti cittadini senza assistenza di prossimità.

L’emergenza in Brianza. Sos medici di famiglia. Ne mancano quattrocento

In Brianza si registra una grave carenza di circa 400 medici di famiglia, compromettendo l’assistenza primaria e i servizi territoriali.

Mancano medici di famiglia, l'Asl Bari corre ai ripari: assegnati 52 nuovi incarichi

