In Lombardia mancano centinaia di medici di famiglia
In Lombardia mancano 626 medici di famiglia rispetto alla media nazionale. Guido Bertolaso, assessore al Welfare, ha confermato la carenza durante un consiglio regionale straordinario sulla sanità, convocato su richiesta delle opposizioni. La situazione rischia di lasciare molti cittadini senza assistenza di prossimità.
In Lombardia mancano 626 medici di famiglia per allinearsi alla media nazionale. È la “fotografia” illustrata da Guido Bertolaso, assessore al Welfare, durante il consiglio regionale straordinario sulla sanità richiesto dalle opposizioni. La carenza di medici di base è forse il problema più.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Approfondimenti su Lombardia Medici
L’emergenza in Brianza. Sos medici di famiglia. Ne mancano quattrocento
In Brianza si registra una grave carenza di circa 400 medici di famiglia, compromettendo l’assistenza primaria e i servizi territoriali.
Mancano medici di famiglia, l'Asl Bari corre ai ripari: assegnati 52 nuovi incarichi
Ultime notizie su Lombardia Medici
Argomenti discussi: In Lombardia mancano centinaia di medici di famiglia.
In Lombardia mancano centinaia di medici di famigliaLo ha detto Guido Bertolaso, assessore al Welfare. Cresce il numero di case di comunità attive, entro settembre tutte avranno i servizi previsti dalla legge ... milanotoday.it
In Lombardia mancano 626 medici di base e si registra una carenza del 3% di infermieri. Durante il dibattito straordinario del Consiglio regionale sullo stato del sistema sociosanitario, l’assessore al Welfare Guido Bertolaso ha presentato dati e strategie. Il per - facebook.com facebook
Mancano solo 48 ore all’inizio dei giochi Olimpici Milano Cortina Noi siamo pronti a partire! Ci siamo impegnati per potenziare la rete elettrica e aumentare l’affidabilità energetica nei luoghi in cui si svolgeranno le gare. In Lombardia abbiamo lavorato in x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.