In una novità per l’assistenza ai pazienti, l’azienda sanitaria ha istituito uno sportello dedicato a Pessano, collegato alla Casa di comunità di Gorgonzola. Questa iniziativa riguarda in particolare la valutazione delle persone più fragili e si aggiunge all’obbligo di trasferta a Carugate per i medici di famiglia, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi sanitari nella zona.

Se per i medici di famiglia resta l’obbligo di trasferta a Carugate con tutte le difficoltà del caso, per la valutazione dei più fragili, Asst Melegnano Martesana apre a Pessano lo Sportello unico di accesso, distaccamento della Casa di comunità di Gorgonzola. Una prima a linea dedicata a chi è più in difficoltà, che offe una doppia valutazione, a firmarla, infatti, ci sono infermieri di famiglia e di comunità e assistenti sociali. È il terreno dove la riforma per ricucire lo strappo con il territorio dopo anni “ospedale-centrici“ si integra fin dall’arrivo del paziente, disabile, cronico, o comunque in difficoltà. Il personale vaglia l’intera situazione e stabilisce un percorso che tiene conto di tutti i bisogni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo sportello per i pazienti. Prima linea dell’assistenza

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