Calabria in prima linea | 20 medici cubani a rischio 180mila pazienti

Un aumento improvviso delle tensioni tra Stati Uniti e Cuba ha messo a rischio 20 medici cubani operanti in un ospedale calabrese, coinvolgendo circa 180mila pazienti. La disputa riguarda restrizioni sulle autorizzazioni di viaggio e sul supporto internazionale, che complicano le attività del personale medico straniero. Questa situazione ha portato a un irrigidimento delle procedure di collaborazione tra le due nazioni, lasciando incerto il futuro dei servizi sanitari locali.

La Calabria diventa teatro di una disputa geopolitica che vede contrapposti Stati Uniti e Cuba, con in mezzo i pazienti di un ospedale calabrese. La linea dura dell'amministrazione Trump contro Cuba rischia di mandare a casa una ventina di medici caraibici che da due anni lavorano al Santa Maria degli Ungheresi di Polistena, garantendo servizi essenziali a oltre 180mila utenti della Piana di Tauro. La Regione, guidata dal presidente Roberto Occhiuto, si oppone alla richiesta americana e chiede anzi altri 600 medici cubani. La vicenda ha radici profonde nella cooperazione sanitaria tra Italia e Cuba, che ha portato nella piccola comunità di Polistena specialisti come chirurghi, cardiologi ed ematologi. 🔗 Leggi su Ameve.eu Calabria: Sanità a rischio per le possibili sanzioni Usa ai funzionari che impiegano medici cubani.Gli Stati Uniti minacciano di sanzionare i funzionari calabresi che hanno assunto medici cubani, mettendo a rischio la qualità dei servizi sanitari nella regione. Calabria: Occhiuto sfida USA, medici cubani restano in campo.Il governatore Occhiuto ha deciso di mantenere i medici cubani in Calabria, nonostante le pressioni degli Stati Uniti.