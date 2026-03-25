La Regione Puglia ha aperto uno sportello di servizio al pubblico in collaborazione con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. L'obiettivo è facilitare l'accesso ai fondi e all'assistenza riguardante la Politica Agricola Comune (PAC). L'iniziativa mira a offrire servizi più rapidi e un contatto diretto tra le imprese agricole e le amministrazioni pubbliche.

Accordo con Agea per velocizzare le pratiche in via Gentile: arrivano 30 milioni contro la Xylella e supporto ai tecnici Servizi più veloci e un filo diretto tra l'amministrazione e il mondo agricolo. La Regione Puglia e l'Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) hanno siglato il protocollo d'intesa per l'attivazione dello “Sportello di servizio al pubblico”. La nuova struttura troverà spazio nella sede dell’Assessorato regionale all’Agricoltura. L'accordo punta a snellire il rapporto con le imprese. Lo sportello sarà gestito da personale regionale formato dall'Agenzia e lavorerà in raccordo con le strutture tecniche nazionali. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Sblocco fondi e assistenza PAC: la Regione apre lo sportello per aiutare le imprese agricole

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