Servizio idrico attivato a Riposto lo sportello per l’assistenza ai cittadini

A Riposto è stato aperto uno sportello dedicato all’assistenza dei cittadini per il servizio idrico. La società che gestisce il servizio, in risposta alle richieste dell’amministrazione comunale, ha allestito il nuovo punto di riferimento presso i locali della Pro Loco. L’obiettivo è offrire un servizio di supporto diretto agli utenti in modo più accessibile e immediato.

L'attivazione dello sportello rappresenta un passo importante per facilitare il rapporto tra i cittadini e il nuovo gestore del servizio idrico, garantendo un punto di contatto diretto sul territorio Un nuovo punto di riferimento per i cittadini di Riposto in materia di servizio idrico. A seguito dei solleciti dell'amministrazione comunale, la SIE, società che gestisce il servizio idrico nel territorio comunale, ha attivato uno sportello dedicato all'utenza presso i locali della Pro Loco di Riposto, sotto i portici del Palazzo comunale, e offrirà ai cittadini la possibilità di ricevere informazioni, assistenza e supporto per le pratiche legate al servizio idrico.