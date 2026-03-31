LIVE Svezia-Italia Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA | trasferta decisiva

Alle ore 18:00 di oggi si svolge la partita tra la nazionale under 21 di Italia e quella di Svezia, valida per le qualificazioni agli Europei 2027. La sfida si gioca in trasferta e rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre nella corsa alla qualificazione. La partita sarà trasmessa in diretta e aggiornamenti sono disponibili online.