LIVE Svezia-Italia Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA | trasferta decisiva
Alle ore 18:00 di oggi si svolge la partita tra la nazionale under 21 di Italia e quella di Svezia, valida per le qualificazioni agli Europei 2027. La sfida si gioca in trasferta e rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre nella corsa alla qualificazione. La partita sarà trasmessa in diretta e aggiornamenti sono disponibili online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Svezia-Italia, partita fondamentale per le qualificazioni agli Europei di calcio u21. Partita di un certo spessore, sia tattico che mentale, quella che attende a Boras, in Svezia, l’11 di mister Baldini. Dopo aver vinto contro la Macedonia del Nord per 4-0 ad Empoli con i gol di Ndour, Lipani, Ekhator e Fini, gli azzurrini affronteranno la Svezia, attualmente in 4a posizione nel girone E a 10 punti. Il match di andata finì per 4-0 a favore degli italiani ma i padroni di casa, questa volta, saranno un osso duro. L’incontro sarà l’ultimo prima di un lungo stop. 🔗 Leggi su Oasport.it
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