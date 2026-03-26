LIVE Italia-Macedonia del Nord 0-0 Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA | si parte!

Alle 18.12 ha inizio la partita tra Italia e Macedonia del Nord nelle qualificazioni europee Under 21 per il 2027. La sfida si svolge con il risultato di 0-0 dopo i primi minuti. L’Italia ha bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze di conquistare il primo posto nel girone. Gli spettatori assistono alla partita in diretta e possono aggiornare la cronaca cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Inizia la partita! 18.12 L’Italia deve assolutamente vincere per sperare ancora nel primo posto. 18.09 Ingresso in campo dei giocatori, inni nazionali in corso. 18.04 I centrali di difesa saranno Comuzzo e Chiarodia (giocatore che milita nella Bundesliga). 17.59 Ndour potrebbe essere l’uomo del match, visto lo stato di forma e di gol nelle ultime partite. 17.54 L’Italia nel girone occupa attualmente la seconda posizione con 15 punti, viene dalla sconfitta contro la Polonia prima in classifica e dal successo contro il Montenegro terzo. 17.49 A differenza delle previsioni, Fini parte dalla panchina, occasione per Favasuli talento del Catanzaro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Macedonia del Nord 0-0, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: si parte! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: Koleosho parte titolare! LIVE Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: serve vincere per continuare a sperareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Macedonia del Nord,... Approfondimenti e contenuti su LIVE Italia Macedonia del Nord 0 0... Temi più discussi: Under 21, Italia-Macedonia del Nord: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere in tv Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming; Dove vedere Italia-Macedonia del Nord Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; Pronostico Italia-Macedonia del Nord U21 | Qualificazioni Europei 2027. Italia-Macedonia del Nord U21, la diretta della sfida di qualificazione agli Europei LIVENon solo l'Italia maggiore, impegnata nei playoff per il Mondiale 2026. Scende in campo anche l'Italia U21. Allo stadio Castellani di Empoli gli Azzurrini di Silvio Baldini sfidano i pari età della Ma ... corrieredellosport.it LIVE Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: Baldini punta su EkhatorCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.49 A differenza delle previsioni, Fini parte dalla panchina, occasione per Favasuli talento del Catanzaro. oasport.it Formazioni ufficiali #Italia #Macedonia #Under21 Le scelte del ct Baldini x.com Italia-Macedonia del Nord U21, la diretta della sfida di qualificazione agli Europei LIVE - facebook.com facebook