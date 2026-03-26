LIVE Italia-Macedonia del Nord Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA | Koleosho parte titolare!

Alle 17.23 sono state rese note le formazioni ufficiali del match tra Italia e Macedonia del Nord, valido per le qualificazioni agli Europei under 21 del 2027. L’Italia schiera un 4-3-3 con Palmisani tra i pali e Koleosho in campo fin dall’inizio. La formazione avversaria si presenta con un modulo simile, in attesa dell’inizio della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.23 Ecco le formazioni ufficiali: ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Cherubini, Ekhator, Koleosho. Ct. Baldini. MACEDONIA DEL NORD U21 (4-2-3-1): Ljupke; Arizankoski, Meliqi, Djekov, Hamza; Angelov, Maslarov; Danev, Durakov, Trajkov, Gashtarov. Ct. Stanic. 17.22 Buonasera e benvenuti alla diretta tra Italia-Macedonia del Nord. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA, Baldini punta alla vittoria nonostante le defezioni. Il percosso verso gli Europei Under 21 del 2027 ricomincia da Empoli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: Koleosho parte titolare! Articoli correlati LIVE Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: serve vincere per continuare a sperareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Macedonia del Nord,... LIVE Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: servono i 3 punti per restare in corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Macedonia del Nord,... Italia - Armenia 5-1: gli Highlights | Qualificazioni Europei Under 21 2027 Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Italia Macedonia del Nord... Temi più discussi: Under 21, Italia-Macedonia del Nord: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere in tv Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming; Dove vedere Italia-Macedonia del Nord Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; Pronostico Italia-Macedonia del Nord U21 | Qualificazioni Europei 2027. Italia-Macedonia del Nord U21, la diretta della sfida di qualificazione agli Europei LIVENon solo l'Italia maggiore, impegnata nei playoff per il Mondiale 2026. Scende in campo anche l'Italia U21. Allo stadio Castellani di Empoli gli Azzurrini di Silvio Baldini sfidano i pari età della Ma ... corrieredellosport.it Italia-Macedonia del Nord Under 21 LIVEL'Italia Under 21 di Silvio Baldini continua la sua corsa verso la qualificazione agli Europei del 2027. Gli azzurrini, allo Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena di Empoli affronta i pari et ... calciomercato.com Italia-Macedonia del Nord U21, la diretta della sfida di qualificazione agli Europei LIVE - facebook.com facebook Italia-Macedonia del Nord U21, match decisivo per gli azzurri: dove vedere la partita in tv, streaming e orario • La selezione under 21 dell’Italia si trova davanti a un incontro cruciale nelle qualificazioni agli Europei U21 del 2027. Il prossimo appun… x.com