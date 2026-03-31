LIVE Italia-Polonia Mondiali curling 2026 in DIRETTA | vincere per continuare a sognare

Alle ore 20:00 italiane si svolge l’ottavo incontro del round robin dei Mondiali di curling maschile 2026, che si tengono a Ogden, negli Stati Uniti. La partita vede in campo le squadre nazionali di Italia e Polonia. È possibile seguire l’evento in diretta attraverso questa piattaforma, con aggiornamenti in tempo reale sul punteggio e le azioni principali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE dell’ottavo incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile in programma a Ogden negli USA tra Italia e Polonia. L’Italia torna sul ghiaccio di Ogden Ice Sheet per affrontare la Polonia nell’ ottavo incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile, in programma martedì 31 marzo alle 22.00 italiane. Una sfida che, sulla carta, rappresenta un’occasione importante per gli azzurri, chiamati a consolidare quanto di buono costruito nella prima parte del torneo. Il cammino dell’Italia ha infatti preso forma dopo un avvio complicato. La sconfitta contro il Canada all’esordio e quella contro la Svezia avevano messo in salita il percorso, ma la reazione contro la Cina ha riacceso le ambizioni del gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Polonia, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a sognare Articoli correlati LIVE Italia-Danimarca, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per continuare a sperareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del nono incontro del round robin del Mondiale femminile di curling... Olimpiadi Milano-Cortina 2026, curling femminile: l’Italia affronta il Giappone per continuare a sognareIl curling italiano continua a scrivere pagine memorabili della propria storia recente, regalando emozioni forti anche quando il traguardo delle... Leggi anche: LIVE Italia-Polonia, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: match fondamentale per i Mondiali 2027