Alle 20:00 si svolge il nono match del round robin del Mondiale femminile di curling a Calgary, in Canada, tra Italia e Danimarca. La partita è valida per la fase a gironi e viene trasmessa in diretta. I due team si sfidano in un confronto decisivo che può influenzare le possibilità di entrambe di accedere alle fasi successive del torneo. La diretta è disponibile per aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del nono incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e Danimarca. L’Italia torna sul ghiaccio con le spalle al muro. Oggi, giovedì 19 marzo, le azzurre affrontano una nuova sfida decisiva nel Mondiale di curling femminile in corso a Calgary, consapevoli che ogni errore da qui in avanti potrebbe risultare fatale nella corsa alla seconda fase. Il bilancio fin qui non è positivo: due vittorie e cinque sconfitte nelle prime sette partite del round robin hanno relegato il quartetto tricolore al decimo posto in classifica, fuori al momento dalle prime sei posizioni che garantiscono l’accesso ai playoff. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per continuare a sperare

Articoli correlati

LIVE Italia-Norvegia, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: possibile scontro direttoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sesto incontro del round robin del Mondiale femminile di...

LIVE Italia-Danimarca, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: possibile sfida equilibrataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del nono incontro del round robin del Mondiale femminile di curling...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Italia Danimarca Mondiali curling...

Temi più discussi: LIVE Italia-Danimarca, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: possibile sfida equilibrata; Qualificazioni Mondiali 2027, Italia ancora a secco di vittorie: cosa non ha funzionato contro Svezia e Danimarca; Italia-Danimarca 1-1: un punto e tanti rimpianti per le Azzurre; Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini.

LIVE Italia-Danimarca, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: possibile sfida equilibrataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del nono incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in ... oasport.it

A che ora Italia-Danimarca e Italia-Scozia oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streamingSiamo ormai giunti alle battute conclusive del round robin dei Mondiali 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Calgary ... oasport.it

Se confrontiamo l'Italia con la Danimarca, la differenza per chi vuole diventare genitore è abissale. Nel nostro Paese, la rete di salvataggio essenziale sono quasi sempre i nonni, in Danimarca, invece l'infanzia è trattata come un vero e proprio "bene pubblico". - facebook.com facebook

#Calcio femminile, #Italia ancora a secco di vittorie nel girone di qualificazione ai #Mondiali 2027: dopo il ko di #ReggioCalabria contro la #Svezia, a #Vicenza le ragazze di #Soncin non vanno oltre l'1-1 contro la #Danimarca. La classifica si complica x.com