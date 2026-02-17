L’Italia ha deciso di sfidare il Giappone nel curling femminile durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, spinta dalla volontà di restare in corsa per una posizione importante. Le azzurre vogliono dimostrare di poter competere con le avversarie asiatiche, che sono tra le favorite della competizione. La partita si gioca in un palazzetto gremito di tifosi, con le squadre pronte a dare il massimo.

Il palcoscenico dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 si accende per una sfida che, pur non mettendo in palio il gradino più alto del podio, racchiude in sé una carica emotiva e agonistica di altissimo profilo. L’incontro tra Italia e Giappone nel torneo di curling femminile rappresenta un crocevia fondamentale per le azzurre, chiamate a onorare il ghiaccio di casa dopo un avvio di competizione estremamente complicato. La cornice del Cortina Curling Olympic Stadium si prepara a ospitare una partita che mette di fronte due realtà alla ricerca di riscatto, in un contesto dove ogni singola stone può pesare quanto una medaglia per il morale e per la classifica finale del round robin. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026, curling femminile: l’Italia affronta il Giappone per continuare a sognare

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, curling femminile: l’Italia vince contro gli Stati UnitiL’Italia ha battuto gli Stati Uniti nel curling femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, un risultato che rafforza la speranza di qualificarsi per le fasi finali.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: iniziata Italia-Norvegia di curling, poi il gigante femminileL’Italia ha aperto le gare di curling contro la Norvegia, portando in campo tutta la determinazione degli atleti.

Milano Cortina 2026. Curling, il punto che vale il bronzo per gli azzurri

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.