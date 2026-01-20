LIVE Italia-Polonia Europei pallamano 2026 in DIRETTA | match fondamentale per i Mondiali 2027

Benvenuti alla diretta testuale di Italia-Polonia, incontro valido per la terza giornata del girone F degli Europei di pallamano 2026. Seguiremo in tempo reale gli sviluppi di questa partita, importante anche per la qualificazione ai Mondiali 2027. Rimanete con noi per aggiornamenti precisi e puntuali sull’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Polonia, partita valevole per la terza giornata del girone F degli Europei di pallamano 2026. L’Italia torna in campo alla Kristianstad Arena di Kristianstad (Svezia) per un’ultima giornata che vale più della semplice gloria. La nazionale italiana è già eliminata in virtù delle due sconfitte con Islanda (39-26) ed Ungheria (32-26). Gli azzurri hanno sì raccolto due sconfitte, ma ha messo in campo un buon livello di gioco sia contro l’Islanda che contro l’Ungheria dimostrando i progressi fatti negli ultimi anni prima sotto la sapiente direzione di Riccardo Trillini e poi con Bob Hanning negli ultimi 12 mesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

