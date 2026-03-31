LIVE Cinà-Muller ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | l’astro nascente azzurro contro l’esperto francese

Benvenuti alla diretta del primo turno dell’ATP 250 di Marrakech, dove il giovane tennista italiano si confronta con l’esperto francese. La partita sta per iniziare e i due sono pronti a scendere in campo. Seguiremo in tempo reale gli sviluppi di questa sfida, offrendo aggiornamenti sui punti e sui momenti salienti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 250 di Marrakech tra Federico Cinà ed il francese Alexander Muller. Primo confronto diretto in assoluto tra i due con il vincente dell’incontro che troverà al secondo turno uno tra il ceco Vit Kopriva ed il serbo Hamad Medjedovic. Appuntamento alle 12.00 sul Campo Centrale dell’impianto marocchino, sede del Grand Prix Hassan II a partire dal 2015. Cinà, diciottenne palermitano, arriva all’appuntamento con il torneo sulla terra rossa nordafricana dopo aver raggiunto i quarti di finale nel Challenger di Napoli. Superati i connazionali Piraino e Forti il giovane azzurro si è arreso in tre parziali all’ucraino Sachko. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: l’astro nascente azzurro contro l’esperto francese Articoli correlati Leggi anche: Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026: orario, tv, programma, streaming Pronostico e quote Federico Cinà – Alexandre Muller, Marrakech 31-03-2026Federico Cinà e Alexandre Muller apriranno il programma su un campo centrale tinto d’azzurro visto che dopo il classe 2007 siciliano giocheranno... LIVE Sinner-Dzumhur, ATP Miami 2026 in DIRETTA: esordio contro l’esperto bosniacoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra il nostro...