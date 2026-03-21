LIVE Sinner-Dzumhur ATP Miami 2026 in DIRETTA | esordio contro l’esperto bosniaco

Oggi si gioca la partita tra Sinner e Dzumhur al torneo ATP di Miami del 2026. L’incontro rappresenta l’esordio del tennista italiano in questa edizione, mentre il bosniaco affronta il match con numerose esperienze alle spalle. La sfida si svolge sul campo principale del torneo, con i giocatori pronti a dare il massimo in questa prima giornata di gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra il nostro Jannik Sinner e il bosniaco Damir Dzumhur, valido per il secondo turno dell’ ATP di Miami, secondo Masters 1000 dell’anno dopo quello di Indian Wells che è stato vinto proprio dall’azzurro. Sinner adesso punta al primo sunshine double della carriera, trionfo che manca dal 2016 con il serbo Novak Djokovic. Sinner non ha iniziato al meglio la stagione, dopo l’uscita di scena in semifinale dell’ Australian Open contro Djokovic per 3-2 e la sconfitta all’ATP di Doha contro il talento ceco Jakub Mensik. 🔗 Leggi su Oasport.it

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