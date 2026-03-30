Cinà-Muller ATP Marrakech 2026 | orario tv programma streaming

Dal 30 marzo al 5 aprile si svolge a Marrakech il torneo ATP 250 “Gran Prix Hassan II”, un evento sulla terra rossa che segue le competizioni sui campi in cemento disputate negli Stati Uniti. L’appuntamento comprende singolare e doppio, con diverse partite in programma durante tutta la settimana. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva e disponibili in streaming.

Dopo i tornei sui cementi americani è ora tempo di tornare sulla terra rossa. La settimana dal 30 al 5 aprile è infatti totalmente dedicata all’ATP 250 di Marrakech “Gran Prix Hassan II”. Dopo la giornata inaugurale di oggi, domani andrà in scena un programma ricco, con l’Italia subito protagonista in mattinata sul campo centrale. Alle ore 12.00, infatti, è previsto l’esordio nel torneo marocchino di Federico Cinà. Il giovane italiano, reduce dai quarti di finale al Challenger di Napoli (battuto da Sachko), è entrato nel tabellone principale usufruendo del Next Gen Accelerator Program e giocherà il suo trentaduesimo di finale contro l’esperto Alexandre Müller, numero 94 al mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026: orario, tv, programma, streaming Tutto quello che riguarda Cinà Muller ATP Marrakech 2026 orario... Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026: orario, tv, programma, streamingDopo la parentesi sul cemento americano di Indian Wells e Miami, il circuito internazionale propone ora il primo vero torneo sulla terra rossa. Sonego-Sakamoto, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streamingMartedì 6 gennaio Lorenzo Sonego farà il proprio esordio nell’ATP250 di Hong Kong.