Pronostico e quote Federico Cinà – Alexandre Muller Marrakech 31-03-2026

Federico Cinà e Alexandre Muller sono programmati per aprire la sessione sul campo centrale di Marrakech il 31 marzo 2026. Dopo il loro match, saranno in campo anche Bellucci e Berrettini, opposti rispettivamente a Buse. La partita si svolgerà su un terreno di colore azzurro, caratteristico di questa fase del torneo.

Federico Cinà e Alexandre Muller apriranno il programma su un campo centrale tinto d’azzurro visto che dopo il classe 2007 siciliano giocheranno anche Bellucci e Berrettini, opposto a Buse. La giovane promessa azzurra è già una mezza realtà, nel senso che a livello Challenger sta facendo bene con la prima vittoria giunta a Pune giusto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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