Oggi si gioca a Zenica l'incontro tra Bosnia-Erzegovina e Italia, valido come finale dei play-off per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. La partita viene seguita in diretta da OA Sport, con aggiornamenti in tempo reale. Entrambe le squadre cercano di ottenere la qualificazione, in un match che si preannuncia decisivo per il percorso verso il torneo mondiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra B osnia Erzegovina ed Italia, finale dei play-off delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. È il momento della verità per gli azzurri che si giocano tutto in 90 minuti: una vittoria per festeggiare il ritorno ai Mondiali dopo 12 anni, una sconfitta per precipitare nell’abisso con la terza esclusione consecutiva. L’Italia torna in campo dopo il netto successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord nella semifinale di questi play-off. Gli azzurri di Gennaro Gattuso hanno controllato la partita sin dal primo minuto, riuscendo a sbloccare il risultato nel secondo tempo con Sandro Tonali e trovando il raddoppio con Moise Kean. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bosnia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: abisso o liberazione nel catino di Zenica

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