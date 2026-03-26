LIVE Italia-Irlanda del Nord 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | poche emozioni nel 1° tempo

Nella partita di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Italia e Irlanda del Nord, il primo tempo si è concluso con un punteggio di 0-0, senza molte occasioni da rete. Anche la sfida tra Galles e Bosnia-Erzegovina si è chiusa con lo stesso risultato. La squadra vincente di questa seconda partita affronterà quella di Italia-Irlanda del Nord nell'ultimo turno delle qualificazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.47 Ancora 0-0 anche tra Galles e Bosnia-Erzegovina. Ricordiamo che la vincente di quest’incontro affronterà la vincente di Italia-Irlanda del Nord nell’ultima partita di queste Qualificazioni ai Mondiali 21.44 11 tiri totali per l’Italia di cui 2 nello specchio. Gli azzurri hanno battuto 8 calci d’angolo. 21.41 Nel primo tempo l’Italia ha chiuso con il 66% del possesso palla contro il 34% dell’Irlanda del Nord. 21.38 Poche emozioni nel primo tempo. L’Italia ha avuto il controllo delle operazioni, manovrando con calma senza però riuscire a trovare grandi spazi tra le linee avversarie. 45+1? Duplice fischio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda del Nord 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: poche emozioni nel 1° tempo Articoli correlati LIVE Italia-Irlanda del Nord, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: a Bergamo per scacciare i fantasmiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra l’Italia e... Leggi anche: LIVE Italia-Irlanda del Nord, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, scelti gli 11 iniziali Una raccolta di contenuti su LIVE Italia Irlanda del Nord 0 0... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia-Irlanda del Nord oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, probabili formazioni, streaming; Italia-Irlanda del Nord: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming i playoff Mondiali; Italia-Irlanda del nord: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Live Italia-Irlanda del Nord 0-0, finisce il primo tempo: poche occasioni a BergamoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it LIVE Al 45' Italia-Irlanda del Nord 0-0: possesso sterile per gli azzurri, poche palle golL’Italia affronterà l’Irlanda del Nord per la 12ª volta nella sua storia (considerando qualificazioni ai Mondiali, qualificazioni agli Europei e amichevoli): gli Azzurri hanno vinto sette dei preceden ... gazzetta.it Il primo tempo di Italia-Irlanda del Nord finisce senza goal: gli azzurri ci provano, ma senza efficacia facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com