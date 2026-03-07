LIVE Italia-Danimarca Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | formazioni ufficiali Soncin schiera Dragoni nel 4-2-3-1

Alle ore 17.05 si è tenuto il calcio d’inizio della partita tra Italia e Danimarca, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. Le formazioni ufficiali prevedono per l’Italia un 4-2-3-1 con Giuliani tra i pali e Dragoni schierata nel reparto offensivo, mentre la Danimarca ha annunciato le proprie scelte senza variazioni note. La partita si svolge in diretta e può essere seguita tramite aggiornamenti online.