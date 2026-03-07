LIVE Italia-Danimarca Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | formazioni ufficiali Soncin schiera Dragoni nel 4-2-3-1
Alle ore 17.05 si è tenuto il calcio d’inizio della partita tra Italia e Danimarca, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. Le formazioni ufficiali prevedono per l’Italia un 4-2-3-1 con Giuliani tra i pali e Dragoni schierata nel reparto offensivo, mentre la Danimarca ha annunciato le proprie scelte senza variazioni note. La partita si svolge in diretta e può essere seguita tramite aggiornamenti online.
17.05 Manca poco al calcio d’inizio di Italia-Danimarca, di seguito a voi le formazioni ufficiali: ITALIA (4-2-3-1): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari, Oliviero; Caruso, Greggi; Dragoni, Giugliano, Bonansea; Piemonte. Allenatore: Andrea Soncin. DANIMARCA (5-3-2): Thisgaard; Svava, Sandbech, Boye Sorensen, Ballisager, Thogersen; Kuhl, Gejl, Bredgaard; Harder, Vangsgaard. Allenatore: Jakob Michelsen. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Danimarca valido per la seconda giornata del torneo di Qualificazioni Mondiali di calcio femminile che verranno disputati in Brasile nell’estate del 2027. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Italia-Svezia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: manca poco all’inizio del match, Soncin lascia Girelli in panchina
LIVE Italia-Danimarca, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: azzurre per rimettersi in carreggiataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e...
Una selezione di notizie su LIVE Italia Danimarca Qualificazioni....
Temi più discussi: Dove vedere in tv Italia-Danimarca, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming; Italia-Danimarca: Qualificazioni al Campionato Mondiale Femminile – Richiesta Biglietti Gratuiti; Italia-Danimarca femminile: data, orario e dove vedere | Qualificazioni Mondiale 2027; Italia-Danimarca femminile: dove vedere la partita in tv e streaming.
Calcio: qualificazioni Mondiali femminili, alle 18:15 Italia-DanimarcaLa nazionale femminile di calcio vuole ripartire per riscattare la sconfitta di misura subita contro la Svezia e conquistare la prima vittoria nelle qualificazioni mondiali oggi a Vicenza contro la ... rainews.it
Italia-Danimarca oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streamingParola d'ordine: vincere. Oggi, sabato 7 marzo, alle ore 18:15 si disputerà allo stadio Romeo Menti di Vicenza Italia-Danimarca, seconda partita valida ... oasport.it
Italia Danimarca Oggi 18.15 Stadio Menti, #Vicenza Qualificazioni Mondiali #RaiDue #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi - facebook.com facebook
Italia Danimarca Oggi 18.15 Stadio Menti, #Vicenza Qualificazioni Mondiali #RaiDue #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi x.com