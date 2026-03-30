Bosnia-Italia balconi su stadio a Zenica in affitto a 500€ per guardare la finale playoff per i mondiali di calcio 2026 - VIDEO
A Zenica, in Bosnia, il piccolo stadio nel centro della città industriale ospiterà la finale playoff per i mondiali di calcio del 2026, con i biglietti in vendita a circa 500 euro. Tuttavia, la capacità di spettatori sarà limitata a circa 9.000 persone a causa di una sanzione della FIFA, che ha ridotto la capienza originale di 15.600 posti.
Il piccolo stadio, nel cuore della città industriale, a 70 chilometri da Sarajevo, non potrà accogliere 15600 spettatori: una sanzione Fifa, infatti, ne riduce la capienza a poco meno di novemila. Ma la Bosnia non si arrende. L'ultima trovata di queste ore è diventata virale: i proprietari delle cas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Articoli correlati
Zenica ci crede: stadio a capienza ridotta, in affitto i balconi dei palazzi per tifare BosniaLa chiamano notte epica perché, a Zenica, non c’è bosniaco che non creda al colpo a effetto destinazione America.
Dove vedere in tv Bosnia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario finale playoff, programma, streamingMartedì 31 marzo il destino dell’Italia si deciderà nella finale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 di calcio.