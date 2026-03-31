L’Italia ha ottenuto una vittoria di 9-4 contro la Corea del Sud nei Mondiali di curling maschile 2026, portando a quattro il totale dei successi nel torneo. La squadra si trova ora al quinto posto in classifica generale, avvicinandosi ai turni a eliminazione diretta e mantenendo alte le possibilità di qualificazione ai playoff. Spiller si distingue tra i giocatori azzurri.

L’Italia ha strapazzato la Corea del Sud con il perentorio punteggio di 9-4 e ha conquistato la quarta vittoria ai Mondiali 2026 di curling maschile, issandosi al quinto posto in classifica generale e rilanciandosi nella lotta per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Gli azzurri condividono il piazzamento con la Germania (quattro affermazioni e tre sconfitte), alle spalle di Svezia (7-0), Svizzera (6-1), Canada (4-2) e Scozia (4-2), precedendo Cina e USA (3-3): le prime due classificate accederanno alle semifinali, mentre le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia sogna in grande ai Mondiali di curling: strapazza la Corea del Sud e punta ai playoff, Spiller in auge

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