L’Italia ha vinto contro la Germania nel torneo mondiale di curling, con il risultato di 7-5. La partita ha visto gli azzurri in vantaggio nel corso del match, conquistando la seconda vittoria nella competizione. La squadra si trova ora in corsa per qualificarsi ai playoff, con un risultato positivo che rafforza la sua posizione nella classifica generale.

Il giovane skip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman, il vice e lead Alberto Pimpini si sono rivelati impeccabili nella fase calde dell’incontro, mettendo a segno due punti nell’ottavo end e altri due nel decimo parziale, utili per spezzare la parità e regalarsi un’affermazione dal peso specifico significativo. L’Italia tornerà sul ghiaccio alle ore 03.00 italiane per affrontare l’imbattuta Svizzera, poi lunedì 30 marzo (ore 22.00) è previsto l’incrocio con la Scozia. L’Italia ha incominciato la partita in maniera strabiliante, rubando la mano per due volte consecutive: due punti nel primo end e una marcatura nel secondo parziale per issarsi sul 3-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia assapora il bis ai Mondiali di curling! Spiller e compagni battono la Germania con una stoccata, in lotta per i playoff

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