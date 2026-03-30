Durante i Campionati Mondiali 2026 di curling maschile, attualmente in corso a Ogden, negli Stati Uniti, la squadra italiana ha conquistato una vittoria significativa contro la Svizzera. La partita si è conclusa con un risultato che permette alla nazionale italiana di avvicinarsi ai playoff della competizione. La gara si è svolta in un clima di grande attenzione e tensione tra le due squadre.

Colpo grosso dell’Italia ai Campionati Mondiali 2026 di curling maschile, competizione attualmente in fase di svolgimento in quel di Odgen, in Canada. Gli azzurri nella notte si sono infatti imposti in sette end contro la Svizzera, imbattuta fino a questo momento, incasellando il terzo successo consecutivo e lanciandosi verso i play-off. Un’impresa emozionante quella condotta dalla formazione guidata dal giovanissimo skip Stefano Spiller. I nostri ragazzi nello specifico sono risultati particolarmente bravi nell’impantanare il gioco degli avversari, alzando le barricate in ogni end e concedendo solo un punto a metà partita. In virtù di quanto successo l’Italia occupa il quinto posto del Round Robin con tre vittorie e due sconfitte. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La giovane Italia di Spiller travolge la Svizzera e sogna i playoff ai Mondiali di curling!

Articoli correlati

L’Italia assapora il bis ai Mondiali di curling! Spiller e compagni battono la Germania con una stoccata, in lotta per i playoffIl giovane skip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman, il vice e lead Alberto Pimpini si sono rivelati impeccabili nella...

Curling, l’Italia sogna i playoff ai Mondiali! Constantini e compagne travolgono la Danimarca, lotta apertissimaL’Italia ha mostrato i muscoli ai Mondiali 2026 di curling femminile e ha sconfitto la Danimarca con il perentorio punteggio di 8-1, chiudendo la...

Tutti gli aggiornamenti su La giovane Italia di Spiller travolge...

Temi più discussi: LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: il giovane Stefano Spiller affronta il colosso Edin!; Mondiali di curling, Italia a Ogden senza Retornaz: guida Spiller; Curling, Mondiali 2026: Edin non perdona, l’Italia cade con onore contro la Svezia; Curling, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2026. Assente Joel Retornaz, c’è una giovane speranza.

Mondiali curling: Italia sfida la Svezia di Edin con il giovane SpillerNella terza giornata del round robin ai Mondiali di curling 2026 a Ogden (Stati Uniti d’America), l' Italia affronta la Svezia. La formazione azzurra, guidata dal giovane skip Stefano Spiller (argento ... it.blastingnews.com

Mondiali di curling, Italia a Ogden senza Retornaz: guida SpillerA Ogden debutto da skip per Stefano Spiller. Azzurri con Mosaner, Arman, Pimpini e Giovanella in un Mondiale a 13 squadre fino al 4 aprile ... rainews.it

L’Italia assapora il bis ai Mondiali di curling! Spiller e compagni battono la Germania con una stoccata, in lotta per i playoff - x.com

DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme l'incontro tra Italia e Germania. Gli azzurri guidati da Spiller cercano un altro successo dopo la vittoria contro la Cina. - facebook.com facebook