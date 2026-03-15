Curling Italia travolta al debutto ai Mondiali | la Corea del Sud vince con un punteggio impressionante

All'esordio ai Mondiali di curling femminile, l’Italia è stata sconfitta dalla Corea del Sud con un punteggio molto alto. La competizione si tiene a Calgary, in Canada, e i match si svolgono a tre settimane dalla fine delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La partita ha visto le atlete italiane affrontare una sconfitta netta e senza mezzi termini.

L’Italia ha debuttato con una netta sconfitta ai Mondiali 2026 di curling femminile, incominciati sul ghiaccio di Calgary (Canada) a tre settimane di distanza dalla conclusione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il quartetto tricolore è tornato in scena dopo la poco brillante apparizione ai Giochi e ha perso contro la Corea del Sud con l’impattante punteggio di 14-5 in avvio del round robin aperto a tredici squadre, complicando così la rincorsa verso una già difficile qualificazione alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate direttamente in semifinale, le squadre tra il terzo e sesto posto ai playoff). La skip... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Curling, Italia travolta al debutto ai Mondiali: la Corea del Sud vince con un punteggio impressionante Articoli correlati Leggi anche: Italia-Corea del Sud oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, programma, streaming IL SOGNO CONTINUA! L’Italia pareggia con la Corea del Sud e avanza in semifinale: si giocherà la qualificazione ai Mondiali!Non si ferma il cammino della nazionale italiana femminile di hockey su prato nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Contenuti utili per approfondire Curling Italia travolta al debutto ai... Discussioni sull' argomento Curling, Italia travolta al debutto ai Mondiali: la Corea del Sud vince con un punteggio impressionante; Curling l’Italia batte la Svezia e resta in corsa per le semifinali alle Paralimpiadi. Curling, Italia travolta al debutto ai Mondiali: la Corea del Sud vince con un punteggio impressionanteL'Italia ha debuttato con una netta sconfitta ai Mondiali 2026 di curling femminile, incominciati sul ghiaccio di Calgary (Canada) a tre settimane di ... oasport.it Curling: l’Italia lotta fino all’ultimo alle Paralimpiadi, ma in semifinale va la Corea del SudL'Italia lotta con le unghia e con i denti fino alla fine, ma dice addio al sogno semifinale e saluta così le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli ... oasport.it Foto scattata il 27 aprile 2018, lato sudcoreano dell’Area di sicurezza congiunta. Il presidente della Corea del Sud e il leader della Corea del Nord si stringono la mano dopo il vertice intercoreano. Kim Jong-un e Moon Jae-in, in quel gesto, rappresentano anni facebook Thaad, il sistema antimissile Usa dalla Corea del Sud al Medio Oriente I timori di Seul x.com