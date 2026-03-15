Curling Italia travolta al debutto ai Mondiali | la Corea del Sud vince con un punteggio impressionante

Da oasport.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'esordio ai Mondiali di curling femminile, l’Italia è stata sconfitta dalla Corea del Sud con un punteggio molto alto. La competizione si tiene a Calgary, in Canada, e i match si svolgono a tre settimane dalla fine delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La partita ha visto le atlete italiane affrontare una sconfitta netta e senza mezzi termini.

L’Italia ha debuttato con una netta sconfitta ai Mondiali 2026 di curling femminile, incominciati sul ghiaccio di Calgary (Canada) a tre settimane di distanza dalla conclusione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il quartetto tricolore è tornato in scena dopo la poco brillante apparizione ai Giochi e ha perso contro la Corea del Sud con l’impattante punteggio di 14-5 in avvio del round robin aperto a tredici squadre, complicando così la rincorsa verso una già difficile qualificazione alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate direttamente in semifinale, le squadre tra il terzo e sesto posto ai playoff). La skip... 🔗 Leggi su Oasport.it

curling italia travolta al debutto ai mondiali la corea del sud vince con un punteggio impressionante
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