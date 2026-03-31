L’Italia ricerca la sua identità nella ginnastica artistica | tra big infortunate ed errori Jesolo dà un segnale

L’Italia tenta di ritrovare la propria identità nella ginnastica artistica, con atleti che affrontano infortuni e errori durante le competizioni. A Jesolo si svolge una manifestazione che serve da test per la nazionale in vista di futuri impegni internazionali. Dopo aver ottenuto una medaglia d’argento nella gara a squadre ai Giochi di Parigi 2024, la squadra si prepara a nuove sfide.

Dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre delle Olimpiadi di Parigi 2024, avere conquistato il primo oro a cinque cerchi della storia con Alice D’Amato alla trave e avere portato due atlete sullo stesso podio dei Giochi (Manila Esposito si mise al collo la medaglia di bronzo sui 10 km), aver dominato gli Europei per diverse stagioni consecutive, l’Italia della ginnastica artistica femminile sta attraversando un momento un po’ complesso a causa di diverse problematiche fisiche. Alice D’Amato si è operata alla spalla destra e bisognerà attendere per conoscere i dettagli dei tempi di recupero; Asia D’Amato è rinata con il... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia (ri)cerca la sua identità nella ginnastica artistica: tra big infortunate ed errori, Jesolo dà un segnale

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