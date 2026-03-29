Gli Stati Uniti hanno conquistato la vittoria nella gara a squadre seniores del Trofeo di Jesolo 2026, arrivato alla diciassettesima edizione. L’Italia si è piazzata seconda con la seconda squadra, mentre le ginnaste titolari hanno incontrato difficoltà durante la competizione. La manifestazione si è svolta nella località veneta, attirando numerosi atleti e appassionati di ginnastica artistica.

Gli USA hanno vinto la gara a squadre seniores del prestigiosissimo Trofeo di Jesolo 2026, la Classica della Polvere di Magnesio giunta alla diciassettesima edizione nella località veneta. Uno degli appuntamenti internazionali di maggior rilievo per la ginnastica artistica femminile ha premiato la corazzata a stelle e strisce, che si è imposta con il punteggio di 160.933 e con un vantaggio di appena 135 millesimi nei confronti di una magistrale Francia (160.798). A salire sul gradino più alto del podio sono state Charleigh Bullock, Reese Esponda, Greta Krob, Caroline Moreau e Simone Rose: tutti nomi nuovi, tra di loro ci sarà un nuovo... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, gli USA vincono il Trofeo di Jesolo. Italia sul podio con la seconda squadra, faticano le titolari

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